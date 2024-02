Lira estava em seu lugar de fala para dar seu recado, diz Pimenta

Ministro da Secom declarou que o presidente da Câmara fez um discurso que sua base de apoio “esperava que ele fizesse”

Na foto, o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Paulo Pimenta, em entrevista no estúdio do Poder360 Sérgio Lima/Poder360 – 06.fev.2024

Mateus Maia Sarah Peres 6.fev.2024 (terça-feira) – 15h27



O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), Paulo Pimenta, disse que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), estava “em seu lugar de fala” durante o discurso de abertura do Ano Legislativo na 2ª feira (5.fev.2024).

Na ocasião, Lira disse que os congressistas “não foram eleitos para carimbar” projetos do governo e que o Orçamento “pertence a todos”, e não “apenas ao Executivo”. Em entrevista ao Poder360 nesta 3ª feira (6.fev.2024), o ministro declarou que o presidente da Casa Baixa “é muito hábil do ponto de vista do dia a dia, da condução da Casa”.

“Lira fez um discurso que os que o apoiam esperavam que ele fizesse. São coisas que o presidente da Câmara sempre vai dizer. […] Não vejo nada que não possa ser superado”, disse Pimenta.

Assista (11min6s):

Sérgio Lima/Poder360 – 6.fev.2024

Ministro da Secom, Paulo Pimenta, em entrevista para o Poder360 nesta 3ª feira (6.fev)

Na foto, a redatora Sarah Peres e o repórter Mateus Maia em entrevista com o ministro

Na foto, o ministro da Secom, Paulo Pimenta, em entrevista para o Poder360 nesta 3ª feira (6.fev) | Sérgio Lima/Poder360 – 6.fev.2024

Ministro da Secom, Paulo Pimenta, em entrevista para o Poder360 nesta 3ª feira (6.fev) O ministro avaliou ainda que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva teve um 2023 “excepcional”, com “crescimento do PIB em 3%, inflação sob controle, saldo da balança comercial e queda na política de juros”. Afirmou que, apesar de possíveis atritos com o Congresso, não vê diferenças do ano passado para 2024.

