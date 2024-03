Lira marca instalação das comissões da Câmara para 4ª feira

O Poder360 apurou que o PL deve ficar com a CCJ e o PP com a CMO; líderes farão negociações finais antes da instalação

A Câmara dos Deputados instalará na 4ª feira (6.mar.2024), a partir das 15h, as comissões permanentes. Para a ocasião, também estão previstas as eleições para definir os presidentes dos colegiados. Presidente da Casa Baixa, Arthur Lira (PP-AL) convocou os congressistas nesta 3ª feira (5.mar). O ato foi lido pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que presidia a sessão, no plenário. O Poder360 apurou que o PL deve presidir a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e o PP deve comandar a CMO (Comissão Mista de Orçamento). Entretanto, negociações finais sobre os comandos dos colegiados ainda serão fechadas pelos líderes partidários na 4ª (6.mar). Agora, as maiores discordâncias estão sobre quais partidos ficarão com as comissões de Segurança Pública e de Relação Exteriores.