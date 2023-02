Lira pretende criar grupo nas próximas semanas para discutir reforma tributária

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), pretende criar em breve um grupo focado na discussão sobre a reforma tributária. A proposta tem sido aperfeiçoada e deve ser votada ainda neste semestre. Essa é uma demanda de diversos setores da sociedade e repercute a pelo menos 30 anos. A reforma busca modernizar a arrecadação de tributos e impostos. A coordenação do colegiado deve ficar com o ex-líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT). A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já adiantou que o projeto é uma unanimidade, mas que ainda é preciso alinhar o texto entre as duas casas e o governo. Existem dois principais projetos de reforma tributária em tramitação. Para avançar, a ideia é agregar pontos que se complementem em ambas as propostas, que simplificam diversos tributos que hoje incidem sobre o consumo. Elas servirão de base para um projeto único que deve ser apresentado pelo governo até o mês de abril.

Na mensagem do presidente Lula (PT) lida no plenário da Câmara durante a solenidade de abertura do ano legislativo, o presidente destacou o interesse do Governo Federal em aprovar o que ele chamou de “medidas de reorganização fiscal”. As Propostas de Emenda à Constituição (PECs) em tramitação no Congresso divergem no número de impostos unificados e na forma como será feita a fusão. A PEC 45/2019 cria dois tributos, um Incidente sobre Bens e Serviços nacionais, o IBS Nacional, cobrado no destino, e outro de cobrança nacional, chamado IS. Eles substituiriam o PIS, que é o Programa de Integração Social, a Cofins, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o IPI, que é o Impostos sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços.

Já a PEC 110/2019, que foi apensada a uma proposta de reforma tributária que está paralisada no Senado Federal desde 2004, cria dois tributos, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que ficaria com a União em substituição ao Cofins, PIS e Pasep, e o IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, em substituição ao ICMS e o ISS. Nos dois casos também seria criado um imposto seletivo sobre produtos que causam danos à saúde, como cigarro, álcool e derivados do açúcar. Seriam mantidos também a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, regime especial para micro e pequenas empresas. Segundo o ministro Fernando Haddad, eventuais mudanças no Imposto de Renda ficariam para o próximo semestre, inclusive a elevação da taxa de isenção do imposto.

Leia também

Simone Tebet afirma que não há como concluir a reforma tributária antes de agosto



Reforma tributária deve ser encaminhada até abril, diz Lula em mensagem ao Congresso



*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor