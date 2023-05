Lis Luciddi estreia em nova novela do SBT e Prime Vide

Lis Luciddi embarca na sua primeira novela interpretando a personagem Telma em A Infância de Romeu e Julieta, nova obra co-produzida pelo SBT e Prime Video.

Telma é mãe de Lívia (Vivi Lucas), Karen (Jolie) e Ellen (Isabella Alelaf). Após perder o marido no nascimento da filha mais nova, ela precisa lidar sozinha com as três filhas enquanto se sustenta como fisioterapeuta. Embora tenha uma carreira estável, ela é desorganizada emocional e financeiramente, o que a coloca em dificuldades.

Telma trabalha no CEC e atende clientes fixos, incluindo Fred (Velson D’Souza), Vera (Bianca Rinaldi) e Gláucia (Karin Hills). Ao entrar em um círculo social mais abastado, ela luta para se encaixar e ter o mesmo estilo de vida dos vizinhos, mas se sente sempre um tanto inadequada.

Telma tem uma queda por Daniel (João Baldasserini) e tenta chamar a atenção do pai de Julieta, e, mais tarde, se encanta por Mauro Ferrari (Felipe Roque), seu novo vizinho e pai dos meninos Ian (Miguel Soares) e Alex (Gianlucca Mauad).

“Interpretar a Telma é emoção e muita diversão! Ela é tão diferente de mim e um tanto parecida ao mesmo tempo. O jeito que ela lida nas paqueras, por exemplo, é como nunca lidei nem lidaria, mas eu me divirto com o nonsense dela e a defendo com unhas e dentes. E a quantidade de filhas?! Três! A atriz não tem filhos e nunca quis. São contrastes deliciosos de trabalhar. Vocês vão se divertir com Telma”, garantiu.

Sobre como chegou nesse trabalho, Lis explicou: “Minha agente Dri Costa perguntou, às 11 da manhã: ‘Quer morar em São Paulo?’. Às 5 da tarde eu já estava dentro do avião. O teste do dia seguinte no SBT me tornaria Telma. Mais do que alegria, sinto orgulho de vestir o crachá do SBT, emissora que tanto regou minha infância, emissora que me aprovou por teste, sem indicação, sem pedido, por teste. Isso é admirável”.

A atriz ainda rasgou elogios ao elenco. “Para além de tudo, estar em cena com Lu Grimaldi, André Mattos, Luiz Guilherme Favati e tantos outros… Nossa! Venci na vida! Que venha dia 08. Chega o Natal, mas não chega esse dia oito de maio! Estou contando os segundos para as pessoas conhecerem os personagens, quero sentir como repercute no público cada núcleo, cada trama… A Infância de Romeu e Julieta é leveza, amor, alegria. Estou louca para assistir à novela também”, finalizou

Lis Luciddi se formou em Direito e atua no teatro desde 1997. Começou a atuar em TV e cinema em 2004 e reúne cinco prêmios de melhor atriz por atuações em filmes, incluindo Baby Trap e O Conto da Perda. Lis já é conhecida na tela do Prime Video por interpretar Luiza Aparecyda na série Insustentáveis, disponível na plataforma. Além de atuar, canta, dança e toca piano.