Vera Fischer reclama de últimos anos na Globo: “Redução de salário”

1 de 1 Foto colorida de Vera Fischer – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramVera Fischer revelou ter ficado insatisfeita com seus últimos anos na TV Globo, apontando redução de salário e personagens “sem qualquer nuance ou complexidade”. A atriz é um dos nomes que encerrou seu contrato fixo com o canal, em março de 2020, e agora se dedica ao teatro.

“Os meus últimos seis anos de Globo não foram legais, houve redução de salário e quando raramente me chamavam era para personagens sem qualquer nuance ou complexidade”, disse a atriz, em conversa como Estado de S. Paulo.

“Sei que os papéis mudaram de mãos e, na televisão, os protagonistas vivem conflitos de quem tem entre 20 e 50 anos”, completa.

Vera, no entanto, apontou: “Eu jamais fiz parte de nenhuma turminha dentro da Globo e não sou o tipo de pessoa que bajula os outros”.

Hoje com 72 anos, Vera Fischer passa por todo o Brasil com a peça Quando eu for Mãe Quero Amar desse Jeito. A atriz ainda comentou, na conversa, sobre colegas de profissão que se limitam apenas a TV: “São profissionais que se acomodaram na televisão e se sentem inseguros a ponto de se autodepreciarem.”

