Lixomania: brechó vintage brasiliense abre as portas em novo espaço

Quando tudo parece perdido, os mais resilientes encontram formas para inovar e renovar, como foi o caso do brechó Lixomania e da dona, Rachel Smidt. Em março de 2023, o antiquário de moda foi assaltado, causando um prejuízo estimado em R$ 30 mil. Quase nove meses depois, como uma gestação, um novo espaço foi gerado para a loja, agora localizada na CLN 102, da Asa Norte.

Vem conferir!

O brechó Lixomania agora está localizado na 102 Norte Conhecida pela curadoria especializada em itens vintage e de grifes renomadas internacionalmente, o Lixomania construiu uma reputação de curadoria de qualidade e abrangência. A oferta de peças de décadas passadas fidelizou clientes que acompanham e consomem no antiquário desde 2019.

Além da mudança da Asa Sul para a Asa Norte, as novidades estão no acervo de peças: “Estou com muitas roupas novas dos últimos garimpos. Temos muito Versace, Balmain, Kenzo, Dior, Dolce & Gabbana, muito anos 1980 e 1970”, exemplifica Rachel Smidt, idealizadora do projeto.

Rachel Smidt, proprietária do Lixomania Peças históricas podem ser encontradas no antiquário de vestir Grifes fazem parte do vasto catálogo A principal motivação para a mudança de local foi o tamanho do espaço. Rachel desde cedo soube que precisaria crescer para além da W3 Sul, pois o espaço era pequeno e as limitações físicas a impediam de receber os clientes com o conforto desejado e de apresentar uma maior variedade de peças.

Agora, além do grande espaço térreo, o vasto subsolo possibilita o armazenamento do acervo, composto por mais de 5 mil peças. O ambiente aconchegante cria uma conexão com o consumidor, que passa mais tempo, bate papo e se aventura pelas décadas passadas enquanto analisa, com calma, o que passará a integrar o próprio guarda-roupa.

Anos 1970 e 1980 são destaques A qualidade é essencial na curadoria de Rachel Decoração se une ao estilo no brechó A quadra escolhida para receber o Lixo, como é apelidado o brechó, une lojas e um público que se encaixam com a proposta de Rachel. A decisão foi fruto de análise sobre o comércio e consumidores, como conta a dona do negócio.

“Eu fiz uma pesquisa de público e negócios, e vi que dialogavam com os meus. A 102 Norte tem o Brechó do Óculos, Castália, Casa das Artes, Ervilha Torta, além de cervejaria, sorveteria, açaí e outros negócios com uma ‘vibe’ que se comunica com o público do Lixo”, relata.

O antiquário busca oferecer diferentes estilos de diferentes épocas São muitas as marcas disponíveis Calçados vintage também estão à venda no brechó Eventos do brechó Lixomania Para celebrar a inauguração do novo espaço, o Lixomania promoveu um soft opening no fim de novembro. Com drinks e DJs, a “balada diurna” chamou atenção dos transeuntes que se juntaram aos antigos conhecidos para a abertura das portas.

Outro evento significativo é a Feira Vintage Mania, realizada pelo Lixomania em parceria com outras lojas de produtos antigos. “Fizemos seis edições em um ano, e pretendo continuar assim que as chuvas derem uma acalmada. Tenho grandes planos para essa quadra, acho que temos potencial para fazer até mesmo um festival que dure desde o café da manhã até a noite”, idealiza Rachel sobre o futuro.

Acessórios à venda Lixomania: antiquário de vestir Com a adversidade do assalto, Rachel conseguiu reerguer o Lixomania por meio rifas e ajuda de amigos e clientes. Atualmente, um novo passo é dado pelo antiquário de vestir, transformando a dificuldade em oportunidade para apresentar um espaço maior, mais receptivo e com um catálogo cada vez mais extenso.