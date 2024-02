Loja paga R$ 2 milhões e tem Lamborghini que era de youtuber de volta

A Lamborghini Huracán, apreendida na denúncia contra o youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, o Klebim, por lavagem de dinheiro e jogos de azar, voltará para a loja de origem. O veículo é estimado em R$ 3,5 milhões.

O proprietário da concessionária fez um acordo com a Justiça, caucionou o valor e restituiu o carro. O pagamento teria sido de aproximadamente R$ 2 milhões. A defesa o youtuber confirmou a operação ao Metrópoles.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou Klebim e outros alvos da Operação Huracán, da Polícia Civil do DF (PCDF). O youtuber e outros sete acusados tornaram-se réus.

O suposto esquema criminoso envolvia a venda ilegal de rifas de carros de luxo. A PCDF apreendeu 20 modelos, incluindo a Huracán. O youtuber teria pagado para a loja apenas parte do valor do automóvel.

TJDFT Em agosto de 2023, a Vara Criminal do Guará, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), recebeu a denúncia contra o youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, o Klebim, por lavagem de dinheiro e jogos de azar.

O juiz Francisco Marcos Batista também aceitou a denúncia contra outros sete alvos da Operação Huracán.

Influenciador conhecido como Klebim foi preso

Polícia investiga esquema de rifas ilegais

Youtuber movimentou mais de R$ 20 milhões

Polícia também apura crime de lavagem de dinheiro

Operação é coordenada pela DRF

Youtuber costuma ostentar carros importados

Veículos de luxo foram apreendidos

Kleber Moraes, conhecido como Klebim

Operação contou com apoio do DOE

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), todos integram uma organização criminosa que tem o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de crimes de lavagem de dinheiro.

Os valores, de acordo com a acusação, são recolhidos a partir da exploração de jogos de azar, consistentes na venda ilícita de rifas de veículos, celulares e outros produtos divulgados pela internet.

Veja quem é o influencer Klebim Moraes:

Kleber Moraes, conhecido como Klebim, é influenciador digital e criador de conteúdo para a internet

Morador de Brasília, o jovem, nascido em 1994, é considerado o maior especialista do Brasil na customização de veículos e no lifestyle Dub

Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais (YouTube e Instagram), Klebim se tornou referência no segmento e fatura alto na internet

Apenas no Instagram, Klebim tem cinco perfis: o pessoal, com 1,4 milhão de seguidores; Estilo Dub (1,3 milhão); Guincho Dub (12,5 mil), Dub Shop (119 mil) e Dub House (332 mil). Além disso, ele mantém um canal no YouTube com 1,27 milhão de inscritos. Já no TikTok o número é de 1.207. Em todas as redes, o total de seguidores alcança a marca de 4,4 milhões

Só no YouTube, já são 158.162.098 visualizações desde a data da criação do canal, em 2016

Pelo Instagram, o influencer compartilha seu dia a dia em dois perfis, somando 1,8 milhão de seguidores. Nos posts, não esconde a vida luxuosa que leva

Nos Stories, é comum vender rifas de carros luxuosos

Entre carrões e festas, Klebim virou referência em Dub Style, criado na América do Norte e popularizado por rappers e pelo cinema, em filmes como a franquia Velozes e Furiosos

Defesa No recebimento da denúncia, o advogado Cleber Lopes, que representa Klebim, disse estar convencido de que “esse processo não terá o fim que o Ministério Público espera”.