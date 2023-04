Love as suas tranças: as últimas tendências no universo das box braids

Ao caminhar pelas ruas de Salvador, é possível observar uma grande variedade de tranças, cada uma com seu próprio estilo e personalidade. De um lado, as famosas ‘goddess braids’ chamam atenção, caracterizadas por seus fios volumosos e elaborados, geralmente adornados com contas e pingentes. Do outro, brilham as ‘gypsy braids’, com suas mechas soltas e descontraídas, criando um visual boêmio e romântico. O contraste entre os dois estilos revela a riqueza das possibilidades oferecidas pelas tranças, que estão sendo constantemente atualizadas com versões cada vez mais ousadas e estilosas.

O salão da soteropolitana Kadjamara, mais conhecida como Kadja, tem chamado atenção na cidade de Irecê. A trancista de 44 anos está há cerca de oito anos no mercado, mas confessa que vive um momento de grande expansão do segmento.

“As mulheres negras estão se reconhecendo cada vez mais, então, o mercado de trabalho das trancistas está aumentando. Isso tem a ver com as pessoas sentirem orgulho da sua identidade”, comenta.

Entre as técnicas que Kadja domina, estão as box braids, fulani, nagô entrelace, boxeadora e goddess braids. Ela explica que cada tipo de trança tem suas particularidades, como o tempo de execução, que pode variar de acordo com o volume do cabelo, e a durabilidade, que pode chegar a dois meses no caso das box braids – tranças realizadas com fibras sintéticas e costuradas junto aos cabelos naturais, formando um penteado único.

“A box braid é um tipo de trança ancestral poderosa e está presente em todos os cantos do planeta. Ao envolver os fios com o material escolhido, as tranças garantem mais proteção ao cabelo e são a opção ideal para quem está passando pela transição capilar. Para quem não quer cortar, é uma ótima opção”, explica Kadja.

A transição capilar é o processo em que uma pessoa abandona o uso de produtos químicos para alisar o cabelo e deixar os fios crescerem naturalmente. Para economizar, ela indica a compra dos materiais pela internet, e sempre disponibiliza uma prévia de seus trabalhos para que os clientes possam avaliar antes de agendar um horário.

Arielle Conceição, 27, também é trancista. Em Salvador, a profissional trabalha sozinha e atende em domicílio, ou na própria casa. Para ela, as tranças são muito mais do que um simples penteado: representam uma forma de empoderamento e resistência cultural para o povo negro.

“Não só para mulheres, mas para homens, também. A nossa cultura está sendo mais vista, mais conhecida e representada. Isso fortalece o nosso empoderamento, e ajuda o nosso povo a resistir, se reconhecer, amar e se aceitar”, acredita.

Arielle oferece diversos tipos de tranças, como a nagô, por exemplo. Também conhecida como ‘tiara’, a trança nagô é feita apenas na frente do cabelo e pode durar até 15 dias. Arielle ressalta que o tempo para fazer cada trança pode variar de acordo com a profissional, e que é importante buscar um curso para aprender corretamente, evitando riscos como a quebra de cabelo ou o uso inadequado de produtos. “O ideal para quem quer aprender é procurar um curso. Mas, se não tiver recursos financeiros, a melhor alternativa é tentar em bonecas”, aconselha.

Uma das formas de tornar esse estilo ainda mais único e personalizado é misturando cores de fibras. É possível criar um efeito degradê, mesclando tons mais claros e escuros, ou ainda usar cores vibrantes para um visual mais ousado. Além disso, os acessórios também podem ser incorporados às tranças, como miçangas, fitas e até mesmo penas, dando um toque ainda mais especial.

E para quem gosta de mudar o comprimento dos cabelos com frequência, as box braids também são ideais, permitindo variar entre tranças longas e curtas sem precisar mexer no comprimento do cabelo natural.

Além disso, as redes sociais têm desempenhado um papel importante nesse processo, permitindo que as pessoas compartilhem suas criações e inspirem outras a experimentarem novas versões das tranças.

Cada modelo apresenta suas particularidades e oferece um estilo único e marcante. Se você está pensando em aderir a essa tendência, ou quer conhecer as opções disponíveis, confira agora um guia completo com as tranças que estão fazendo mais sucesso no mercado. Cada uma dessas tranças possui suas especificidades em relação ao tipo de trançado e ao tempo de duração, podendo ser escolhidas de acordo com a preferência e necessidade de cada pessoa.

Box braids: Tranças soltas com fibra desde a raiz variando de tamanho e espessura. Duram de 1 a 2 meses. Preço médio: entre R$ 150 e R$ 400 (Foto: Reprodução)

Gypsy braid: Tranças com fibras porém as pontas são finalizadas com cabelos orgânicos (cachos). Duram de 1 a 2 meses. Preço médio: entre R$ 200 e R$ 550 (Foto: Divulgação)

Fulani braids: Tranças nagô, mais conhecida como tiara alimentada com fibras. Duram até 15 dias. Preço médio: entre R$ 100 e R$ 200 (Foto: Divulgação)

Goddess braids: Tranças soltas com fibras desde a raiz porém com cachos no corpo da trança. Duram de 1 a 2 meses. Preço médio: entre R$ 280 e R$ 650 (Foto: Divulgação)

Twist: Tranças de dois (parece cachinhos) com fibra desde a raiz. Duram de 1 a 2 meses. Preço médio: entre R$ 100 e R$ 300 (Foto: Divulgação)

Knotless braids: Tranças soltas porém começam com o próprio cabelo e vão se alimentando com fibra. Duram até 1 mês. Preço médio: entre R$ 150 e R$ 350 (Foto: Reprodução)

Ponytail braid: Penteados nagô (tranças raiz) alimentados por fibras. Duram até 15 dias. Preço médio: entre R$ 100 e R$ 200 (Foto: Divulgação)