A ida de Wanessa Camargo para o BBB24 fez com que o público lembrasse a agressão de seu namorado, Dado Dolabella, contra Luana Piovani. E a atriz mostrou que, como fiz o ditado, “quem bate esquece, quem apanha, não”. Na noite de quarta-feira (10/1), ela compartilhou nos stories do Instagram uma postagem sobre o assunto e aproveitou para alfinetar o casal.

Na publicação, a pessoa questionou: “Só que que olho pra ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?”.

Ao republicar a declaração, Luana escreveu: “Geral achando o casal ‘fofo’”, debochou, usando um emoji de vômito ao lado da frase.

Vale lembrar que Luana Piovani e Dado Dolabella namoraram entre 2006 e 2008. O ator foi condenado a dois anos de prisão pela Lei Maria da Penha.

Luana Piovani recorda agressão e alfineta Dado e Wanessa: "Casal fofo"

Dado, por sua vez, se relacionou com diversas mulheres durante os 20 anos em que esteve longe de Wanessa. Colecionador de polêmicas, foi acusado de agredir duas namoradas: a atriz Luana Piovani e a prima dele, Marina Dolabella, que tem medida protetiva que impede a aproximação do ator num limite mínimo de mil metros

Ele já agrediu Luana Piovani com um tapa durante uma festa

A agressão a Luana ocorreu em 2008, quando ele matinha um relacionamento com a atriz

Em entrevistas, ele chegou a afirmar que batia nela

Luana já falou sobre a agressão outras vezes

Luana já falou sobre a agressão outras vezes Em maio do ano passado, Luana Piovani desabafou sobre a agressão que sofreu do ator Dado Dolabella quando os dois namoraram, entre 2006 e 2008. Ao podcast Acessíveis Cast, a atriz afirmou que foi vítima de chacota após expor a situação.

“Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando ‘mexeu com uma, mexeu com todas’”, iniciou Luana, falando ainda sobre os ataques que sofreu:

“Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”.

Dado Dolabella, hoje namorado da cantora Wanessa Camargo, foi condenado em 2014 pela Lei Maria da Penha por agressão física contra Luana e a camareira da atriz. Ele foi sentenciado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto.

O ator pediu desculpas nas redes sociais Dado Dolabella decidiu escrever uma publicação dedicada a Luana Piovani depois que a atriz relembrou a agressão que sofreu por parte dele em 2008. À época, Dado desferiu um tapa na cara de Piovani durante uma briga em uma boate.

Em julho de 2021, Luana comparou o episódio que viveu ao caso de DJ Ivis e Pamella Holanda. Ela disse que quando foi agredida não teve o apoio que Pamella tem recebido e celebrou a mudança de comportamento da sociedade, inclusive das mulheres.

Após o desabafo de Piovani, Dado foi mencionado em posts de fofoca no Instagram e reagiu, rebatendo o comentário da ex-mulher.

“Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com nossos erros. Me envergonho muito, perdi a cabeça, um dos motivos também que me fizeram decidir ser vegano, ser menos impulsivo, reativo…”, começou o artista.

Durante o texto, Dado fez questão de ressaltar sua “nova fase”, na qual é vegano e busca se desprender de sua versão do passado.

“Violência é energia, a mesma inferida é a mesma exalada. Assim como me envergonho também de um dia já ter transformado inocentes (carne animal) em fezes, pagado para matarem por mim… cada inocente, cada vida”, escreveu.

Por fim, o ator pediu desculpas a Luana e desejou paz à atriz: “Precisamos nos transmutar e sem o perdão não transmutamos. Nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor. Luana Piovani, sinto muito! Me perdoa, eu te amo. Sou grato! Muita paz na sua caminhada”.