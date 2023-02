Luciano Szafir critica o nascimento televisionado de Sasha pela Globo

Na época do nascimento da filha, Luciano já estava separado de Xuxa, e, por isso, não interviu na decisão da apresentadora 23/02/2023 16:33, atualizado 23/02/2023 16:33

Rodrigo Marconatto

Luciano Szafir, ator e pai de Sasha, com a apresentadora Xuxa, lembrou recentemente do nascimento televisionado da filha, na Globo, no horário nobre da emissora pelo Jornal Nacional, nos anos 1990.

Ele e Xuxa terminaram o relacionamento no sexto mês de gravidez. “O Brasil não teria visto absolutamente nada, porque precisa da autorização do pai também. Eu estava tão isolado do mundo”, começou Szafir.

