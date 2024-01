Luciele Di Camargo defende Wanessa após ataque de Luana Piovani

Depois de Luana Piovani criticar o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella, Luciele Di Camargo decidiu defender a sobrinha. A irmã de Zezé Di Camargo deixou uma resposta numa publicação nas redes sociais fazendo elogios para a parentes. “Não vão conseguir”, disse.

“O BBB é sobre a Wanessa, sobre a pessoa que ela é. E por mais que vão tentar, não vou conseguir deturpar a imagem dela, sabe por que? Porque a Wanessa é especial demais, humilde demais, verdadeira demais, transparente demais e super, mega talentosa”, completou.

Sem citar nomes, a esposa de Denilson alfinetou a atriz: “Já essa Luan… (sic) melhor eu ficar quietinha”.

A treta

Após compartilhar uma postagem sobre a agressão que sofreu do ex-namorado, Dado Dolabella, que hoje está com Wanessa Camargo, Luana Piovani resolveu soltar o verbo nos stories, nesta quinta-feira (11/01), e sobrou até para o BBB24.

Logo no início das gravações, a atriz chamou o Big Brother de “a nova Bíblia brasileira”, afirmou que as pessoas se guiam muito pelo que acontece dentro do reality da TV Globo e esclareceu:

“Uma vez que a Wanessa está no Big Brother, todas as pessoas que estão com ela também estão. E digo isso porque, o ano passado ou retrasado, sei lá quanto tempo tem esse inferno, o pai dos meus filhos foi pra essa joça e acabou que eu participei também”, disse ela, definindo a atração de “programa de quinta”.

Em seguida, Luana Piovani alfinetou o ex: “Essa coisa do casal fofo… Ela está lá e está levando o namorado dela, que é um agressor, gente. Não importa se hoje ele come ou não come carne. Porque ele culpa o sangue, ele diz que batia em mulheres porque ele ingeria sangue. E agora ele não ingere sangue, é um santo”, disparou.

E prosseguiu relatando: “Vale lembrar que foram 4. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele… Não é maravilhoso? A gente chama quem comete crime de criminoso”.