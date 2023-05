Juliette fala sobre vitimismo com Amanda e causa polêmica na web

Juliette foi convidada do Domingão com Huck e acabou viralizando nas redes sociais após falar sobre vitimismo. A campeã do BBB21 dava conselhos para Amanda, campeã do BBB23, quando falou sobre um possível cancelamento na sua edição do reality show.

“Sempre me colocam como a coitadinha, a ‘pobre’… Mas há uma diferença entre ser vítima e vitimista. Porque vítima uma hora todo mundo vai ser. E eu ia atrás pra conversar, tentei ser amiga lá na casa, não deu. Mas venci”, disse.

Na web, vários internautas criticaram o momento, afirmando que não houve cancelamento de Juliette e nem de Amanda em suas respectivas edições do Big Brother Brasil. “Nem a própria Amanda acredita nisso”, disse um. “Alimentou um casal que nunca existiu”, disse outro, referindo-se a campeã do BBB23.

Em outro momento do programa, Juliette elogiou Amanda. “Quem venceu foi uma mulher normal, uma heroína real e isso é extraordinário. Tem que respeitar. Você fez tudo com empatia e com classe”, afirmou.