Luedji Luna é a convidada da Orquestra Afrosinfônica para concerto no Metrô

A cantora e compositora baiana Luedji Luna é a próxima convidada a se apresentar no concerto Vozes Negras, que a Orquestra Afrosinfônica realiza nesta quarta (25), às 19h, na Estação Imbuí do Metrô. O projeto, que tem patrocínio do Instituto CCR e CCR Metrô Bahia, já recebeu artistas como Russo Passapusso, Gerônimo Santana e Mariella Santiago que se apresentaram para os clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

A série no metrô é fruto de uma parceria entre a concessionária e a organização social Casa da Ponte que abriga a Orquestra Afrosinfônica, e tem o comando do maestro Ubiratan Marques. A Afrosinfônica reúne 23 músicos que se apresentam no piano, percussão, sopros e contrabaixos. Criada em 2009, a orquestra também dá destaque ao naipe de vozes femininas inspirado nos terreiros de candomblé e no cancioneiro popular.

“A parceria com o Vozes Negras reforça o compromisso da CCR Metrô Bahia em promover a cultura e a arte dentro dos nossos espaços. É uma oportunidade única e especial apreciar uma orquestra sinfônica em espaços populares e pretendemos, cada vez mais, aproximar as pessoas de projetos como este”, comemora a gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Jocelyn Cárdenas.

A primeira apresentação da série Vozes Negras aconteceu em novembro no Terminal Pituaçu, a segunda foi realizada em dezembro na Estação Imbuí, que sediará esta nova edição do espetáculo. “Temos uma forte conexão com o público nos concertos que estamos realizando no sistema metroviário, é um momento de diálogo! Fazemos uma música onde o povo se reconhece nela: uma música afro-baiana, afro-brasileira, para o povo brasileiro”, comenta o maestro.

Serviço – Concerto Vozes Negras – Orquestra Afrosinfônica, com a participação de Luedji Luna | Quarta (25), às 19h, no mezanino da Estação Imbuí do Metrô | Gratuito