Luedji Luna fará show gratuito em Salvador em homenagem à Sade no Dia da Consciência Negra; saiba mais

O Dia da Consciência Negra em Salvador será celebrado com um show especial da cantora baiana Luedji Luna. A cantora irá apresentar um show em homenagem à cantora nigeriana Sade, referência no jazz.

A apresentação acontecerá no dia 20 de novembro, a partir das 20h no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. Ao Bahia Notícias, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, tinha comemorado o show sem citar a artista como a grande atração. “Vai ser um show muito sensível sobre a cultura negra”, garantiu.

A capital baiana será a segunda cidade a receber a apresentação. No dia 19 de novembro, Luedji fará o show no Circo Voador, no Rio de Janeiro. São Paulo também será uma das cidades a receber a apresentação exclusiva, com três datas na agenda, nos dias 27 e 28 de novembro no Centro Cultural São Paulo, e 30 de novembro no Festivalzinho.