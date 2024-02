Luísa Sonza ironiza traição fantasiada de corna em “banheiro sujo”

Do limão faz uma limonada. É assim que Luísa Sonza tem feito com os acontecimentos de sua vida. E neste Carnaval não foi diferente. Após passar por um término turbulento com Chico Moedas no fim do ano passado, quem ela revelou ter sido traída no “banheiro sujo de um bar”, a artista decidiu ironizar toda a situação usando uma fantasia de corna.

O traje foi escolhido por Sonza para sua apresentação no Carnaval de Recife na madrugada deste domingo (11/2). Nas redes sociais, a cantora publicou diversas fotos com um chapéu de chifres e posou em um banheiro, fazendo alusão ao local onde Chico escolheu traí-la.

“#EscandaloÍntimoNoCarnaval Dia 01. A emocionada”, escreveu ela usando os emojis de carinha chorando, coração partido e um boi.

Luísa Sonza_003_Metrópoles

Luísa Sonza ironizou traição de Chico

Luísa Sonza_002_Metrópoles

E não foi só com o cha Reprodução/Instagram

Luísa Sonza_001_Metrópoles

Olha ela fazendo referência ao “banheirão” de Chico Moedas Reprodução/Instagram

Luísa Sonza com fantasia de corna no banheiro

Luísa Sonza fez referência ao “banheirão” de Chico Moedas Reprodução/Instagram

Nos comentários, internautas reagiram. “Luísa pensa em tudo (risos). A fantasia, a referência do banheiro, a música… Eu amo”, disse uma pessoa. “A gente faz do chifre uma piada, né? Tem que ser”, falou outra. “Mulheres não choram, faturam, já dizia Shakira”, acrescentou uma terceira.