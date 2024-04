Luiz Caetano deixa Serin após três anos para disputar Prefeitura de Camaçari

Foto: Divulgação

05 de abril de 2024

Luiz Caetano se despediu nesta sexta-feira (05) da Secretaria de Relações Institucionais do Estado (SERIN), cargo que assumiu em maio de 2021, ainda na gestão do ex-governador Rui Costa.

Caetano deixa a Serin para se dedicar exclusivamente a sua pré-candidatura a prefeito de Camaçari. Também deixa a gestão estadual a secretária de Educação, Adélia Pinheiro, pré-candidata a prefeita de Ilhéus. Os respectivos substitutos ainda não foram anunciados.

Logo cedo, Caetano foi recepcionado pelo governador Jerônimo Rodrigues, a quem, emocionado, agradeceu pela oportunidade, confiança e parceria nesses quase 16 meses de trabalho. Além disso, se reuniu com servidores da pasta, a quem também manifestou gratidão pelo acolhimento.

No cargo de articulação política do Governo do Estado, Luiz Caetano criou uma relação próxima com os poderes legislativo e judiciário, além de movimentos sociais e a sociedade civil organizada. O secretário participou de importantes momentos políticos e administrativos da Bahia nos últimos três anos, como o processo contínuo de intensificação da aproximação da máquina estadual dos municípios baianos, além da entrega de equipamentos importantes, como Policlínicas e as novas escolas de tempo integral, e do lançamento de programas como o Bahia sem Fome.

Em 2022, Caetano se afastou da Serin para coordenar a campanha vitoriosa de Jerônimo Rodrigues ao Governo da Bahia, retornando depois ao cargo, no qual permaneceu durante o governo de Jerônimo.

“Fui muito bem recebido desde o primeiro dia que cheguei aqui. Eu me senti muito orgulhoso e feliz de ter podido contribuir para esse processo político, e agora estou me afastando para dar continuidade a esse trabalho, mas em Camaçari”, disse.

Luiz Caetano iniciou a carreira política após se eleger vereador de Camaçari, em 1982, sendo eleito prefeito três anos depois, em 1985, o primeiro pelo voto popular após o período militar. Em 2000, foi novamente escolhido vereador de Camaçari. Em 2002, elegeu-se deputado estadual. Retornou à Prefeitura de Camaçari em 2004. Reelegeu-se em 2008.

Caetano também presidiu a União dos Prefeitos da Bahia (UPB). Em 2014, foi eleito o deputado federal mais votado pelo PT no estado, sendo reeleito em 2018.

