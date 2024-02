Luiza Brunet defende Yasmin após briga no BBB: “Posicionamento firme”

Mãe é mãe e com Luiza Brunet não é diferente. A matriarca saiu em defesa da filha, Yasmin Brunet, depois dela protagonizar um barraco no BBB24. Na quarta-feira (29/2), a modelo armou um plano para deixar os colegas de confinamento no Tá com Nada e passou a infringir as regras do programa, de propósito, para perdes estalecas. “Posicionamento firme”, disse para a Caras Brasil.

“Não sobrevive e nem deixa marca em um reality se não tiver posicionamento firme. É preciso ter personalidade, educação e inteligência emocional. Se não, é ruim”, completou defendendo a cria.

A musa dos anos 90 ainda destacou que a primogênita tem tido uma passagem marcante no reality da TV Globo e que, cada vez mais, os telespectadores vão poder conhecê-la melhor. “Yasmin é uma mulher inteligente, mas tem personalidade forte. Está se mostrando, mas acredito por conta da mensagem do Tadeu no paredão do Rodrigo”, encerrou.

Na casa, a confusão começou depois de Alane levar uma punição enquanto estava no Quarto do Líder. Em seguida, a paraense ouviu risadas na parte de baixo da casa e desceu furiosa, dando de cara com Yasmin e Wanessa.

“Vocês estão comemorando isso e passam a mão na cabeça que faz isso de propósito. Eu estava lá em cima e ouvi vocês gritando. Eu não fiz de propósito e jamais faria de propósito como faz a casa inteira”, alegou.

Luiza Brunet e Yasmin Brunet (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Em seguida, o conflito ganhou grandes proporções: “Você é a pessoa que mais contribuiu [com punições], não fale dela”, exigiu a cantora. “Ela fez de propósito”, argumentou Alane. “E daí?”, alfinetou a filha de Luiza Brunet.

“Eu reconheço meu erro. Wanessa, com todo o respeito, eu jamais faria isso de propósito. Isso não se faz”, ponderou a bailarina, que seguiu: “Eu jamais vou concordar em alguém querer levar uma casa inteira pro Tá Com Nada de propósito. Eu não concordo com isso”.

A ex de Gabriel Medina chegou até tomar um puxão de orelha de Boninho, que chamou atenção por ela estar brincando e provocando a produção do game. O Big Boss afirmou que a atitude poderia resultar em expulsão e, por conta disso, Yasmin debandou e desistiu do objetivo. Ao todo, em apenas um dia, a mocinha tomou nove punições.