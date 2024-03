Dado Dolabella faz homenagem no Dia da Mulher e não cita Wanessa

Dado Dolabella causou uma alvoro na web nesta sexta-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher. O ex-ator, que já foi acusado por três ex-mulheres de agressão e violência doméstica, fez uma homenagem ao sexo feminino e atribuiu o veganismo ter despertado um “amadurecimento enorme ao seu lado feminino”. Namorado de Wanessa Camargo, o rapaz não mencionou e nem parabenizou a filha de Zezé Di Camargo.

“Tenho muito que agradecer e ‘engrandecer’ esse gênero que veio aperfeiçoado por Deus, chamado mulher. Quem me gerou a vida e também quem me deu toda a base da mesma, tanto física quanto espiritualmente. Responsável pelas maiores alegrias, maiores dores, trazendo os maiores crescimentos e as maiores transformações em mim”, escreveu na legenda de uma publicação do Instagram.

Dolabella seguiu o texto se desculpando: “Quero aproveitar mais uma vez e pedir perdão pela dor que causei a toda mulher que foi de alguma forma machucada por mim. Crescemos em uma sociedade violenta, com o masculino e o feminino danificado. Onde o especismo, ego, posse e domínio estão acima do bem e do mal. Restabelecer esses valores é a única mudança possível para um coletivo melhor e parte de cada indivíduo”.

O artista ainda frisou que se tornar vegano ampliou seus horizontes, dando uma nova visão sobre as mulheres. “O veganismo trouxe um amadurecimento enorme ao meu lado feminino. Eticamente, aprendendo defendendo seres mais vulneráveis e energeticamente pelas escolhas que transmutam”, completou.

Dado Dolabella durante velório da cantora Rita Lee no Planetário do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista sao paulo 3

Dado Dolabella Fábio Vieira/Metrópoles

Dado-Dolabella-Wanessa-Camargo-Canção

Dado Dolabella canta música para Wanessa Camargo e fala sobre passado Reprodução/Instagram

Wanessa e Dado Dolabella

Wanessa lembra de proposta de término com Dado antes do BBB24 Instagram/Reprodução

Viviane Sarahyba e Dado Dolabella

Viviane Sarahyba e Dado Dolabella Divulgação

Dado Dolabella e Wanessa 1

Dado fez uma surpresa para a amada durante um show Instagram/Divulgação

Dado Dolabella finalizou a mensagem citando nomes de grandes destaques na luta feminina, como Marie Curie, primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel; Rosa Parks, conhecida como a ‘mãe do movimento dos direitos civis’ entre as mulheres; Malala Yousafzai, ativista paquistanesa que luta pelos direitos das meninas à educação; e Frida Kahlo, uma das artistas mais icônicas do século XX.

“Apenas algumas das muitas mulheres inspiradoras que merecem ser celebradas. Vamos usar este dia para reconhecer suas contribuições e continuar trabalhando juntos pela equidade em todo o mundo. Feliz Dia das Mulheres!”, encerrou.