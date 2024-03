Lula assina nomeação de dois novos desembargadores para o TRF-1

Daniel Ferreira/Metrópoles

1 de 1 Foto colorida do TRF1 – Metrópoles – Foto: Daniel Ferreira/MetrópolesO presidente Lula assinou, na noite desta quinta-feira (7/3), a nomeação de dois desembargadores para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), sediado em Brasília.

Os escolhidos foram os advogados Eduardo Martins e Flávio Jardim. A previsão é de que as nomeações sejam publicadas nesta sexta-feira (8/3) no Diário Oficial da União.

O presidente da República escolheu Eduardo e Flávio com base em duas listas tríplices diferentes enviadas ao Palácio do Planalto pela OAB Ordem dos Advogados do Brasil).

Eduardo é filho do ministro do STJ Humberto Martins. Assim como Flávio, tinha amplo apoio de ministros do STF para assumir a vaga de desembargador no TRF-1.

