Lula conseguirá manter meta da inflação durante mandato, diz Haddad

Ministro da Fazenda afirmou que os índices de inflação de março e abril se “comportaram bem”; Copom define taxa Selic nesta 4ª

Haddad disse esperar o corte na Selic porque os indíces da inflação dos últimos meses se “comportaram bem” Gabriel Benevides/Poder360 – 22.abr.2024

PODER360 8.mai.2024 (quarta-feira) – 11h33



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta 4ª feira (8.mai.2024) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve conseguir manter a inflação no patamar da meta. O limite é de 3%, mas com intervalo de tolerância de 1,5% a 4,5%.

“A previsão é de mais uma vez o presidente Lula vai conseguir cumprir o seu mandato com a inflação dentro da meta nos 4 anos. Isso não acontece a muito tempo”, declarou Haddad em entrevista a rádios no programa “Bom dia, ministro”, da EBC.

O Copom (Comitê de Política Monetária), do BC (Banco Central), anunciará nesta 4ª feira (8.mai) se mantém o ritmo de queda na taxa básica de juros, a Selic. De 11 analistas e instituições financeiras consultados pelo Poder360, 6 falam que a autoridade monetária finalizará o ciclo de reduções de meio p.p (ponto percentual) e cortará 0,25 p.p.

Para Haddad, os índices de inflação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de março e abril se “comportaram bem”.

“A inflação de março e a previsão de abril se comportaram muito bem. Em março, 0,16%, na mediação do IBGE, e o IPCA-15, que é a prévia de abril. A expectativa do mercado era de 0,29%, mas foi de 0,21%”, afirmou Haddad.

O Poder360 transmitiu o programa. Assista: