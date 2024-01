Biden posta vídeo de Trump exaltando o 6 de Janeiro

Democrata concorre à reeleição em novembro e critica atitude do republicano que não aceitou resultado das urnas em 2020

A 10 meses das eleições presidenciais nos EUA, Biden tem criticado Trump diversas vezes nas redes sociais Maryland GovPics (via Flickr) – 14.set.2023 e Gage Skidmore (via Flickr) – 28.out.2023

6.jan.2024 (sábado)



O presidente dos EUA, Joe Biden, publicou um vídeo em seu perfil no X (ex-Twitter) neste sábado (6.jan.2024) do ex-presidente Donald Trump exaltando o 6 de Janeiro, quando manifestantes pró-Trump invadiram o Congresso norte-americano. O ataque ao Capitólio completou 3 anos.

“Pessoas naquela multidão disseram que aquele era o dia mais bonito que já tinham vivido. Havia amor naquela multidão. Havia amor e união”, diz Trump em trecho do vídeo publicado por Biden sobre o 6 de Janeiro.

Assista (1min35s):

A 10 meses das eleições presidenciais nos EUA, Biden tem criticado Trump diversas vezes nas redes sociais. Em outro vídeo publicado em seu perfil no X (ex-Twitter), o democrata, que busca a reeleição, diz que o republicano usa os métodos da Alemanha nazista.

“Ele chama aqueles que se opõem a ele de ‘vermes’. Ele fala que o sangue dos EUA está sendo envenenado, repetindo exatamente a mesma linguagem usada na Alemanha nazista. Ele orgulhosamente publica nas redes sociais as palavras que melhor descrevem sua campanha de 2024: “vingança”, “poder”, “ditadura”. Não há nenhuma confusão sobre quem é Trump e o que ele pretende fazer”, diz o vídeo de Biden.

Assista (1min4s):

Em outra publicação em seu perfil no X (ex-Twitter), Biden disse que Trump perdeu:

o voto popular nas eleições de 2020 por 7 milhões; 60 casos judiciais; nos Estados controlados pelo Partido Republicano; diante de juízes que ele nomeou; na Suprema Corte; recontagem depois de recontagem, em cada Estado. O Poder360 checou os pontos que Biden listou:

Trump realmente perdeu as eleições de 2020 por 7 milhões de votos populares; a deputada Liz Cheney disse em fevereiro que houve mais de 60 processos judiciais em que juízes, incluindo alguns nomeados por Trump, analisaram provas e disseram que não havia fraude nas eleições de 2020; dos 22 Estados controlados pelo Partido Republicano, Trump perdeu em 2 nas eleições de 2020: New Hampshire e Geórgia; a Suprema Corte do Colorado tornou Trump inelegível no Estado em 2024. A Suprema Corte do Maine decidiu que o nome do ex-presidente não pode constar nas cédulas de votação para as primárias do Partido Republicano no Estado; Trump não venceu nos Estados que pediu recontagem de votos. Nesta 6ª feira (5.jan.2024), Biden disse que Donald Trump está disposto a “sacrificar” a democracia para subir ao poder. A fala foi durante declaração que marca o início de sua campanha à reeleição para a Casa Branca.

“A campanha de Donald Trump é sobre ele, não sobre os Estados Unidos. […] A campanha de Donald Trump está obcecada com o passado, não com o futuro. Ele está disposto a sacrificar a nossa democracia para se colocar no poder”, disse Joe Biden.