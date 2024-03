Lula critica Bolsonaro e “mídia pessimista” em 5ª reunião ministerial

Com aprovação em queda, o presidente falou durante 15 minutos e passou a palavra para Rui Costa mostrar números positivos do governo

O encontro estava marcado para às 9h, mas só foi começar por volta das 9h45, com o petista discursando por cerca de 15 minutos; ao todo, 37 ministros estiveram presentes Sérgio Lima/Poder360 – 18.mar.2024

Mateus Maia 18.mar.2024 (segunda-feira) – 15h09



A 5ª reunião ministerial do 3º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve críticas à “tentativa de golpe” de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), destaque aos números positivos do governo e uma chamada nos “pessimistas” da mídia.

O encontro estava marcado para às 9h, mas só foi começar por volta de 9h45, com o petista discursando por cerca de 15 minutos. Depois, foi a vez de Rui Costa (Casa Civil) apresentar as ações do governo. Levou uma hora mostrando um cenário sem falhas governistas e foi até cobrado, em um bilhete, por mais “entusiasmo” na apresentação pelo vice-presidente e ministro da Indústria Geraldo Alckmin (PSB).

Também falaram no encontro os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom), Cida Gonçalves (Mulheres), Nísia Trindade (Saúde) e Alckmin. O tom da conversa foi de balanço da gestão até aqui e como é possível melhorar a comunicação das ações do governo.

Na abertura da reunião, Lula disse que não houve o que as autoridades consideram uma tentativa de golpe de Estado no Brasil porque o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um “covardão” e não executou o que planejou.

“Se, há 3 meses, quando a gente falava em golpe parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão”, declarou.

Só o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, faltou ao encontro. O chanceler está em viagem ao Oriente Médio e recebeu no domingo (17.mar) uma homenagem da Autoridade Palestina a Lula pelos esforços do petista na criação de um Estado palestino.

O encontro acabou por volta das 14h. Foi bem mais curto que as outras 4 edições das reuniões ministeriais, onde todos tiveram espaço de fala. Nesse caso, pouco mais de 5 horas depois do início, os ministros já estavam conversando e comendo salgadinhos diversos servidos no corredor anexo à sala de reuniões no 2º andar do Planalto.

Segundo apurou o Poder360, houve uma cobrança de forma generalizada para que os ministérios comunicassem melhor suas entregas. O objetivo é expandir a percepção de que o governo está trabalhando e entregando bons resultados.

Assista à íntegra:

CONTRA PESSIMISMO Lula disse que os jornalistas presentes na 1ª reunião ministerial de 2024 ficariam “surpresos” com os números apresentados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Quem não publicou, pode publicar agora. E depois, Pimenta [Secom], isso fica sob a nossa responsabilidade. Porque se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar”, declarou.

O presidente repetiu, na parte privada da reunião, que o 1º ano de governo foi de “plantio” e que agora era a hora de “colher” os resultados.

BALANÇO DE GOVERNO O ministro Rui Costa apresentou um balanço das iniciativas do ministério concretizadas em 2023 com auxílio de uma apresentação com 48 slides.

O balanço da Casa Civil mostra índices de crescimento de pessoas do Bolsa Família, redução do desemprego e aumento do salário mínimo. Os recortes são de 2017 até 2023. Destacam ações da administração petista e não apontam problemas. Eis a íntegra da apresentação (PDF – 998 kB).

A aprovação ao governo, no período recente, tem flutuado perto dos 50%, o que não é uma taxa ruim, embora não avance sobre os votos que o presidente teve quando foi eleito em outubro de 2022. O problema é o aumento acentuado da taxa de rejeição ao governo, agora em 45% na média ponderada das pesquisas.