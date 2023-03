Lula critica lucro recorde da Petrobras: “Agraciou acionistas”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quinta-feira (2/3), o lucro recorde da Petrobras, registrado no ano passado. Em discurso na cerimônia de lançamento do novo Bolsa Família, o petista disse que o programa não vai resolver sozinho os problemas do país.

“Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje, a Petrobras entregou de dividendos mais de R$ 215 bilhões, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico deste país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com R$ 215 bilhões”, disse Lula.

Lula ainda disse que o investimento da empresa foi “quase nada” e criticou o fato de a companhia ser exportadora de óleo cru. “Não foi pra isso que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivados do petróleo e não óleo cru”, prosseguiu.

Segundo o presidente, as empresas devem “pensar primeiro nesse país, para depois pensar em seus lucros ou em seus acionistas”.

A estatal petroleira registrou R$ 188,3 bilhões de lucro líquido em 2022, um recorde. Serão R$ 215,7 bilhões em dividendos.

A companhia entrou no centro da discussão da reoneração dos combustíveis após diminuir o valor do diesel e gasolina, que estava acima do determinado pela política de Preço de Paridade de Importação (PPI).

Novo Bolsa FamíliaLula participou de cerimônia no Palácio do Planalto para lançamento do novo Bolsa Família, com a expectativa de distribuir recursos da ordem de R$ 13,2 bilhões e atingir 21,86 milhões de famílias.

A medida provisória (MP) que oficializa a volta do programa tem vigência imediata, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso para ser convertida em lei de forma definitiva.

Lula no Bolsa Família 5

O novo Bolsa Família era um dos principais projetos do governo LulaVinícius Schmidt/Metrópoles

Lula no Bolsa Família

Lula e Janja no lançamento do novo Bolsa FamíliaVinícius Schmidt/Metrópoles

Lula no Bolsa Família 1

Lula chega para evento do lançamento do novo Bolsa FamíliaVinícius Schmidt/Metrópoles

Lula no Bolsa Família 2

Evento de lançamento do novo Bolsa FamíliaVinícius Schmidt/Metrópoles

Lula no Bolsa Família 3

Lula abraça beneficiária do Bolsa FamíliaVinícius Schmidt/Metrópoles

Lula no Bolsa Família 4

Lula ao lado de Janja e beneficiária do Bolsa FamíliaVinícius Schmidt/Metrópoles