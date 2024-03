Vídeo. motorista de van alopra em fuga de blitz: “A gente vai pular”

Passageiros de uma van lotada passaram por péssimos momentos na terça-feira (26/3), quando um motorista sem habilitação fugiu de uma blitz na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no bairro de Santa Cruz.

Um vídeo mostra o desespero de quem estava no transporte. Muitos gritam por socorro e dizem que há pessoas com condições de doença cardíaca. “A gente vai pular, vai ser pior pra você”, grita um deles. “Tá de sacanagem com a vida dos outros?”, continuam.

Os gritos não param: “Não tem como escapar, não” e “Para, motorista, pelo amor de Deus” são ouvidos durante as manobras. Uma pessoa diz que há o risco de os policiais atirarem na van.

Veja:

Motorista preso Por fim, o “fujão” para o veículo. “Prende ele! Prende ele!”, grita um dos passageiros, enquanto agentes da Secretaria de Ordem Pública o mobilizam no chão.

O que aconteceu é que uma equipe da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar realizava a fiscalização de vans contra o transporte pirata. O motorista percebeu, deu ré e seguiu no sentido contrário ao da via. Os agentes, então, foram atrás dele.

O homem não tinha a carteira de habilitação. Além disso, o veículo estava com uma série de problemas e o licenciamento atrasado. Agentes levaram o suspeitos para a 43ª Delegacia Policial, enquanto a van acabou no depósito público.