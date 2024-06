Lula cumprimenta primeiro-ministro indiano por vitória nas eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pela reeleição para o terceiro mandato. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o chefe do Executivo afirmou que Brasil e Índia “são aliados no enfrentamento das injustiças da ordem internacional e no combate à fome e à pobreza”.

“Desejo ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, um terceiro mandato de muito êxito na promoção do desenvolvimento sustentável, no combate às desigualdades e no fortalecimento da cooperação entre nossos países”, escreveu Lula.

O presidente ainda prosseguiu: “Brasil e Índia são aliados no enfrentamento das injustiças da ordem internacional e no combate à fome e à pobreza. Que possamos nos reunir nas Cúpulas do G20 e do IBAS aqui no Brasil e seguir trabalhando juntos.”

A Aliança Democrática Nacional (ADN), liderada pelo Partido do Povo Indiano (Partido Bharatiya Janata), cujo líder é o primeiro-ministro Modi, venceu as eleições parlamentares gerais na Índia, em resultado anunciado nessa terça-feira (4/6).

O pleito, considerado o mais longo da história, começou em 19 de abril, e foi feito em sete etapas. Cerca de 642 milhões de eleitores participaram do processo que reelegeu Modi.