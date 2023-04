Lula decide ir à coroação do rei Charles III

Evento real está marcado para acontecer em 6 de maio, em Londres

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Planalto e o Palácio do Itamaraty trabalham para organizar a viagem diplomática para Londres



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu comparecer à coroação do rei Charles III, sucessor da rainha Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro de 2022. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pela assessoria do Palácio do Planalto. O evento real está marcado para acontecer no dia 6 de maio, em Londres. Assim, o Planalto e o Palácio do Itamaraty trabalham para organizar a viagem diplomática, um dia após o retorno de Lula e da comitiva presidencial à China e aos Emirados Árabes. Charles III foi formalmente proclamado rei do Reino Unido em 10 de setembro. Após a leitura da proclamação, o novo rei aprovou ordens no Conselho para facilitar a continuidade do governo e assinou um juramento para preservar a Igreja da Escócia. “Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que recebi, mantendo o governo constitucional e mantendo a paz”, declarou. “Vou ser guiado pelo Conselho e pelos parlamentares. Eu estou encorajado pelo apoio constante da minha esposa. E aproveito essa oportunidade para confirmar que mantenho a tradição para entregar o governo, que estarei apoiando como Chefe de Estado. Prometo dedicar o resto da minha vida para essa tarefa pesada que me coube”, continuou. Como a Jovem Pan antecipou, agora, a expectativa é que a coroação reúna diversos líderes estrangeiros. Na coroação, realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, o rei Charles III será o 40º monarca a receber a coroa. Antes de ler o juramento, ele será ungido com óleos aromáticos, em cerimônia religiosa que envolve músicas e leituras.