Wajngarten chama Pimenta de incompetente por post “toc, toc”

Assessor de Bolsonaro diz que “provocação não será esquecida”; publicação foi feita na data de operação da PF contra Carlos

Paulo Pimenta (foto) disse que críticas não passam de “especulação e tentativa de tirar o foco do que é central e relevante” Sérgio Lima /Poder360 – 29.ago.2023

PODER360 29.jan.2024 (segunda-feira) – 22h21



O advogado e assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, chamou nesta 2ª feira (29.jan.2024) o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, de incompetente. O ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu publicação do governo interpretada como deboche ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) –alvo de operação da PF (Polícia Federal).

“Quando um ministro de Estado precisa ir para as redes explicar uma postagem da pasta de sua responsabilidade, já está automaticamente consagrada a incompetência dele”, afirmou Wajngarten em seu perfil no X (ex-Twitter). Segundo ele, “a provocação não será esquecida”.

ENTENDA O CASO As imagens, de um homem batendo em uma porta com a onomatopeia “toc, toc, toc” e outra cujo título é “grande dia”, foram apontadas por diversos perfis como uma provocação Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sem citar expressamente o caso ou as postagens do governo, o ministro disse ser “difícil para quem raciocina em uma linguagem analógica tradicional entender o papel dos algoritmos nas ‘janelas de oportunidades e fluxos’ que a comunicação digital precisar considerar”. Comparou a questão com a oportunidade de embarcar em um assunto popular do dia.

Como mostrou o Poder360, a publicação do perfil oficial do Governo do Brasil no X (ex-Twitter) já alcançou o maior engajamento do ano na conta governamental. Ultrapassou 1 milhão de visualizações. Antes, só outras 3 haviam passado das 100 mil views neste ano.