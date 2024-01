Lula defende que investimento nos mais pobres vai diminuir violência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, em discurso nesta quinta-feira (18/1), que o investimento na população mais pobre do país vai diminuir a criminalidade e a violência em território brasileiro. Em discurso durante evento na Bahia, o chefe do Planalto lembrou de arrastão no Rio e cobrou acesso à educação.

“Custa muito pouco a gente investir no pobre desse país, e investir na melhoria de vida deles. Quando a gente melhorar a vida das pessoas, sabe o que vai acontecer? Vai ter menos assalto, menos violência”, declarou Lula em evento de assinatura de acordo aeroespacial em Salvador.

O petista lembrou um arrastão que ocorreu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, nessa quarta-feira (17/1). Segundo a Polícia Militar, um adolescente de 17 anos foi apreendido na altura do Posto 3.

“Você viu Rui [Costa, ministro da Casa Civil], que ontem teve arrastão no Rio de Janeiro às 3 horas da tarde. Esses fenômenos que estão acontecendo, esse abuso do crime organizado, esse crescimento de tudo isso, eu posso dizer que tem mil causas. Mas, a principal é a ausência do Estado brasileiro em não cuidar das pessoas no tempo certo, e o tempo certo começa no ensino fundamental”, defendeu.

O presidente fez um discurso em tom político durante a primeira agenda do giro pelo país que pretende fazer ao longo do ano.

Nesta manhã, Lula esteve em Salvador (BA) para evento de lançamento do Parque Tecnológico Aeroespacial na capital baiana. O evento ocorreu no Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Cimatec).

O investimento será em torno de R$ 650 milhões para construir o local, colocar equipamentos e criar laboratórios. A expectativa é de ter as primeiras operações no parque no começo de 2025.

A área servirá para construção de aeronaves e pesquisas avançadas no campo aeroespacial.

Outras agendas Ainda nesta quinta pela tarde, Lula estará em Ipojuca (PE), para visita à refinaria Abreu e Lima. Já na sexta, o presidente participará da cerimônia de troca do Comando Militar do Nordeste, em Abreu e Lima (PE). A outra agenda será o lançamento do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza (CE).

O giro de Lula pelo Nordeste vai de encontro a uma promessa feita a ministros, em novembro de 2023, que irá se dedicar neste novo ano ao trabalho interno e mais viagens nacionais.

Em ano de eleições municipais, o presidente poderá utilizar os compromissos em diversos estados para firmar colaborações entre partidos e falar com eleitorados mais diversos.

Além de fiscalizar e dar encaminhamento a obras paradas, o presidente deverá aproveitar as viagens para se aproximar tanto de agentes políticos quanto dos eleitores, em ano de pleito municipal.