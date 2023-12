Lula demite ministros para votação de nome de Dino ao STF

Carlos Fávaro, Wellington Dias, Renan Filho e Camilo Santana voltam ao Senado para somar votos para aprovação de indicação à Corte

Indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (esq.), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (dir.), será sabatinado no Senado nesta 4ª feira Sérgio Lima/Poder360 – 27.set.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu 4 ministros que também são senadores para que eles participem da votação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), que é realizada nesta 4ª feira (13.dez.2023). As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União. Os ministros devem reassumir seus cargos no governo logo depois da votação.

Foram exonerados:

o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro –eis a íntegra do decreto (PDF – 132 kB); o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias –eis a íntegra do decreto (PDF – 133 kB); o ministro dos Transportes, Renan Filho –eis a íntegra do decreto (PDF – 132 kB); e o ministro da Educação, Camilo Santana –eis a íntegra do decreto (PDF – 133 kB). Indicado por Lula, Dino será sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e no plenário da Casa. São necessários 41 votos para ser aprovado. Segundo o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), Dino deve receber de 48 a 52 votos favoráveis.

Já o procurador Paulo Gonet, indicado para o comando da PGR (Procuradoria-Geral da República), deve ter uma votação “mais folgada”. Gonet também será sabatinado nesta 4ª feira (13.dez).

