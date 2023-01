Lula deve usar primeira reunião ministerial para alinhar comunicação e anúncios do governo

Encontro acontecerá após os primeiros atritos entre membros da atual gestão sobre a Reforma da Previdência

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar na próxima sexta-feira, 6, a primeira reunião com os 37 ministros anunciados. A informação foi confirmada pelo próprio governo nesta quarta, 4. O encontro com os quadro total de membros deve acontecer após reuniões individuais entre o mandatário e os chefes dos ministérios. O entendimento é que Lula usará a reunião para afirmar que anúncios devem ter aval do Planalto, assim como para alinhar a comunicação e os objetivos da nova gestão, apresentando uma diretriz do que deve ser o governo recém empossado e quais expectativas do presidente para as pastas. Apesar de reuniões ministeriais serem corriqueiras entre membros de governos, o encontro com Lula vai acontecer após as primeiras rusgas entre ministros. Nesta quarta, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu o colega Carlos Lupi, chefe da Previdência, ao afirmar que o governo não planeja qualquer revisão de reformas, nem mesmo da reforma previdenciária. “Não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para revisão de reforma, seja previdenciária ou outra. Neste momento não tem nada sendo elaborado”, disse Rui Costa. Na terça-feira, no entanto, Carlos Lupi prometeu criar uma comissão com representantes de sindicatos patronais, dos aposentados, do governo, centrais sindicais para debater o que chamou de “antirreforma” da Previdência. “Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma. Nós queremos que toda arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço da Previdência porque não é favor nenhum.”