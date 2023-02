Lula dispensa ex-comandante da Marinha e Marcos Pontes da Camex

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dispensou o ex-comandante da Marinha Almir Garnier dos Santos e o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), eles eram representantes da Presidência da República, o primeiro, na condição de titular e o segundo, de suplente.

No lugar deles, Lula designou dois economistas ligados ao PT: Rodrigo Alves Teixeira (titular) e Bruno Moretti (suplente). As mudanças foram publicadas na edição desta quarta-feira (15/2) do Diário Oficial da União (DOU).

Rodrigo Alves Teixeira é analista do Banco Central (BC) e atualmente exerce a função de secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil. Já Bruno Moretti é analista do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e assessorava a liderança do PT no Senado Federal.

A Camex é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Criado em 1995, o órgão tem a atribuição de formular, adotar, implementar e coordenar as políticas e atividades relativas ao comércio exterior brasileiro, à atração de investimentos estrangeiros diretos, a investimentos brasileiros no exterior, aos temas tarifários e não tarifários e ao financiamento às exportações com o objetivo de promover o aumento da produtividade e da competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional.

No fim de semana, Alckmin anunciou Marcela Carvalho como a nova secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior.

Servidora de carreira, Marcela é analista de comércio exterior do MDIC. Ela é graduada em relações internacionais, pela Faculdade Integrada do Recife, e mestre em Desenvolvimento e Comércio Internacional, pela Universidade de Brasília (UnB).