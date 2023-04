Execução da rede de drenagem em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, realiza a execução da rede de drenagem das microbacias (ligadas a Bacia Lava Pés) dos bairros Redenção, Tancredo Neves e Vila Vargas, além da pavimentação destas regiões.

A equipe responsável prossegue com a construção de todo sistema de drenagem por meio da construção de poços de visita, bocas de lobo, e implementação da rede principal com tubos PEAD na rua Nordeste (que será pavimentada em breve), posteriormente avançando para as demais ruas dos bairros Redenção, Vila Vargas e Tancredo Neves.

Execução da rede de drenagem em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Os procedimentos em questão fazem parte da obra financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que consiste na execução dos serviços de saneamento integrado na bacia do rio Itanhém, abrangendo a área do Lava Pés. “Esse investimento é voltado para resolver um problema crônico do nosso município, garantindo a infraestrutura e saneamento adequados, o que consequentemente irá acelerar o desenvolvimento da região”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Execução da rede de drenagem em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

O post Prefeitura implementa sistema de drenagem em ruas de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.