Lula diz estar cansado de IA e defende “inteligência humana”

Declaração é feita 1 dia depois de reunião do petista com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia em que prometeu recursos e “política concreta” para IA

Lula discursa em almoço alusivo ao Dia das Mulheres na Vila Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 8.mar.2024

Gabriela Boechat 8.mar.2024 (sexta-feira) – 15h42



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 6ª feira (8.mar.2023) que está “cansado” de ouvir falar em IA (inteligência artificial). Segundo ele, não há necessidade de investimento nesse tipo de tecnologia em um país com “tanta gente inteligente”.

A declaração foi feita 1 dia depois de Lula ter coordenado a 1ª Reunião do CNCT (Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia), centrada nos progressos e desafios da Inteligência Artificial no Brasil. No evento, disse que o Brasil precisava de uma política concreta voltada para a inteligência artificial.

“Eu estou cansado de ouvir teoria, de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Num país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Porque não usamos a inteligência humana que temos aqui?”, afirmou o presidente durante almoço com servidoras em celebração ao Dia Internacional das Mulheres.

Apesar do argumento contrário à inteligência artificial nesta 6ª feira, o presidente disse ter conversado com cientistas na reunião do CNCT e os desafiado a criar uma proposta de IA feita somente em português. Segundo Lula, os cientistas teriam até julho, mês em que será realizada a Conferência Nacional de Tecnologia, para apresentar o projeto.

Lula disse aos pesquisadores presentes para que aproveitassem a sua gestão porque “jamais terão liberdade de pensar e agir” mais do que em seu governo. Assegurou ainda que, se houver bons projetos para o setor, não haverá falta de recursos para investimento.