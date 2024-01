José Roberto Burnier sofre infarto e passa por cirurgia

Jornalista da Globo está internado no Hospital Sírio- Libanês desde 6ª feira; estado de saúde do âncora é estável

José Roberto Burnier é âncora dos telejornais “SP1” e “SP2”, da TV Globo reprodução/TV Globo

O jornalista da TV Globo José Roberto Burnier sofreu na 6ª feira (29.dez.2024) um infarto e teve de passar por uma cirurgia no coração. O âncora está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e o seu estado de saúde é estável.

De acordo com o hospital, Burnier foi submetido a um cateterismo cardíaco –procedimento para examinar vasos sanguíneos e o interior do coração–, que detectou a obstrução de uma de suas artérias. A cirurgia de desobstrução da coronária descendente anterior foi realizada “com sucesso”, segundo o boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês. Eis a íntegra (PDF – 117 kB).

A operação foi realizada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, médico que atende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) há mais de 30 anos.

Burnier é apresentador do “SP1” e do “SP2”, programas da TV Globo com resumos das notícias do Estado de São Paulo. Na 6ª feira (29.dez), data em que sofreu o infarto, o jornalista havia apresentado os 2 telejornais ao vivo.

A TV Globo informou que, durante a ausência de Burnier, o SP2 será apresentado pelo jornalista Bruno Tavares.

