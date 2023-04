Lula diz que 100 dias foram para priorizar ‘o que era inadiável’

Em comemoração aos 100 primeiros dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva justificou que o governo priorizou, neste início de mandato, “o que era inadiável” para criar “bases para um futuro melhor”. Ao retomar algumas entregas do governo, o petista citou a formulação do arcabouço fiscal, “realista e responsável, que mantém o equilíbrio das contas públicas e garante que os pobres estejam no orçamento”.

Às vésperas de o governo atingir os 100 primeiros dias de mandato – que serão completos na segunda-feira, 10 – o presidente escreveu um artigo publicado neste domingo, 9, no jornal Correio Braziliense. Conforme mostrou o Broadcast Político, Lula chega à marca com dificuldade de criar uma agenda positiva e popularidade menor do que no início dos mandatos anteriores, apostando na retomada de programas que marcaram gestões petistas.

“Governar é lidar com urgências, ao mesmo tempo em que criamos as bases para um futuro melhor. Nestes primeiros 100 dias, priorizamos o que era inadiável. Começando pelo necessário, para fazer o possível e alcançar sonhos que hoje podem parecer impossíveis”, escreveu o chefe do Executivo no artigo. Lula retoma críticas da gestão anterior, sob o ex-presidente Jair Bolsonaro, retórica utilizada com grande força nesses primeiros dias de governo. Segundo o presidente, “os problemas herdados eram tantos e em tantas frentes”, e destacou a necessidade dos termos “reconstrução” e “união”.

“Não existem dois Brasis, o Brasil de quem votou em mim e o Brasil de quem votou em outro candidato. Somos uma nação”, disse “Enfrentamos calamidades, dialogamos com prefeitos, governadores, deputados, senadores e sociedade civil. Promovemos a harmonia entre as instituições e a defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos”, pontuou.

Na área econômica, o presidente citou a formulação do arcabouço fiscal como “realista e responsável” e que “mantém o equilíbrio das contas públicas e garante que os pobres estejam incluídos no orçamento”. O texto, contudo, ainda não foi entregue ao Congresso Nacional.

Já na área internacional, Lula comenta que o País deixou “o triste papel de pária internacional, graças à retomada da nossa política externa ativa e altiva”. Conforme revelou a reportagem, um levantamento feito pelo Broadcast Político mostrou que o presidente conversou com 26 chefes de Estado, entre encontros presenciais e telefonemas, desde a sua posse em 1º de janeiro até 31 de março.

“Nos 1.360 dias que temos pela frente, seguiremos firmes na reconstrução de um país mais desenvolvido, justo e soberano, com paz, harmonia e oportunidades para todos. O Brasil voltou”, finalizou o presidente.