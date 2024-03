Lula diz que agro precisa de “salto de qualidade” no Brasil

Presidente defendeu a produção de commodities e disse que país será “imbatível na transição energética”

O presidente Lula participou da inauguração do complexo mineroindustrial da Eurochem em Serra do Salitre (MG), no Triângulo Mineiro Ricardo Stuckert/Planalto – 13.mar.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 4ª feira (13.mar.2024) que o agronegócio brasileiro ainda precisa de um “salto de qualidade”. Ele defendeu a exportação de commodities porque há tecnologia envolvida na produção e disse que o Brasil será “imbatível” no processo de transição energética pelo qual os países passam.

O chefe do Executivo participou da inauguração da 1ª nova fábrica de fertilizantes, em Serra do Salitre (MG), desde a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes, lançado em março de 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL). O projeto é fruto de um investimento de US$ 1 bilhão da EuroChem, gigante mundial do setor de origem russa e sediada na Suíça.

Ao falar sobre a evolução da produção agropecuária brasileira, o presidente citou a exportação de algodão produzido no Cerrado que, de acordo com ele, há décadas era uma região improdutiva. Também citou a melhora da qualidade do café plantado em Minas Gerais.

“Lembro que o Cerrado na década de 1970 era tido como imprestável, mas com o manejo da terra, passou a ser o lugar mais produtivo do país. […] E o avanço do café brasileiro, não da capacidade produtiva, mas da qualidade”, declarou Lula

“Em qualquer lugar que você vá, tem gourmet em café, tem experimentador de café, cuspidor de café. As pessoas já não vendem mais café como a gente via na tabela do Globo Rural. As pessoas têm café de qualidade. […] Ainda precisamos dar um salto de qualidade para que a gente possa fazer jus ao grau de investimento que a gente fez em ciência, tecnologia, e genética nesse país”, completou.

O presidente defendeu a exportação brasileira de commodities, como a soja e o milho, porque há muita tecnologia envolvida na produção desses alimentos.

“Quando as pessoas falam que o Brasil é exportador de commodities e precisa produzir mais produtos de valor agregado, mais indústria, é verdade. Mas é verdade também que não podemos desvalorizar as commodities porque a gente sabe o quanto de tecnologia tem hoje em um grão de milho e em um grão de soja”, disse.

Lula pediu aos empresários presentes ao evento que invistam mais na produção de fertilizantes porque o Brasil quer ser autossuficiente no insumo.

“O Brasil é país agrícola com potencial extraordinário quase imbatível hoje pelo alto grau em ciência, tecnologia e genética. […] Não existe arma de guerra mais importante na face da terra do que o alimento. Se o fertilizante é tão importante para a produção, a pergunta é: por que um país com a vocação agrícola que tem o Brasil já não é autossuficiente?”, afirmou.

Respondendo ao seu próprio questionamento, Lula disse que a produção do insumo caiu nas últimas décadas porque “havia uma predominância de um complexo de vira-latas, de achar que o Brasil era inferior, não sabia produzir e que tinha que vender o que tinha e comprar o que não tinha”.

Lula disse ainda que o Brasil é atualmente “imbatível” na produção de energia renovável no momento em que o mundo discute como fazer uma transição energética para conter os problemas climáticos. “É quase impossível aparecer alguém que possa ter as mesmas oportunidades que o Brasil”, disse.