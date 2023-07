Tarcísio quer deslocar usuários da Cracolândia do centro de SP para o Bom Retiro

De acordo com o governador, o destino seria o Complexo Prates, área de 11 mil metros quadrados onde funcionam equipamentos de atenção social

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em reunião com o presidente Lula no início de seu mandato



Um dos grandes desafios do governo do Estado de São Paulo é resolver a questão da Cracolândia. Diante das situações de violência e confrontos entre os usuários de drogas e forças de segurança, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que está sendo feito um trabalho de identificação das pessoas que frequentam a aglomeração na região central da capital paulista. “A gente está identificando pessoa por pessoa, procurando saber quem são, quem é egresso do sistema prisional, quem está em progressão de pena, quem está descumprindo servidões da Justiça estabelecidas na progressão de pena e quem tem familiar que pode ser acionado. Para que a gente possa encaminhar e individualizar a conduta.” Depois desta fase de identificação, a intenção do governo estadual é remover as pessoas da área central da cidade para outra região onde possam receber um tratamento adequado na tentativa de se livrar do vício em drogas. Segundo Tarcísio, o destino seria o Complexo Prates, área de 11 mil metros quadrados no bairro do Bom Retiro onde funcionam equipamentos de atenção social.

“Lá eu tenho uma AMA, lá eu tenho um CAPS, lá eu consigo deixá-las um pouco mais afastadas da área residencial e da área comercial. Vamos ver se a estratégia vai dar certo. Vai dar certo? Eu não sei, é tentativa e erro. Vamos tentar esse movimento agora.” O governo destaca que tem conseguido reter 18% das pessoas encaminhadas para comunidades terapêuticas. Em relação à segurança, ele destacou que em fevereiro do ano que vem a região do centro contará com um novo batalhão da Polícia Militar.

