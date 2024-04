Lula diz querer um “telefone para reclamarem do governo”

Presidente afirmou que a população não tem para quem se queixar de problemas da gestão federal

“É preciso um lugar para o povo colocar para fora as suas angústias”, declarou o presidente Ricardo Stuckert/PR – 14.out.2023

Evellyn Paola Mateus Maia 22.abr.2024 (segunda-feira) – 12h37



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 2ª feira (22.abr.2024) que o governo deveria criar uma espécie de ouvidoria para que a população pudesse fazer reclamações do governo.

A declaração foi feita em cerimônia de lançamento do programa Acredita, que lança um programa de crédito voltado a beneficiários do Bolsa Família e MEIs (microempreendedores individuais).

“A gente deveria criar uma espécie de um 190, 180, um telefone para que as pessoas pudessem telefonar e se queixar se as coisas não estão acontecendo. Muitas vezes as pessoas não têm a receptividade que esperavam e não têm para quem reclamar”, afirmou.

Lula disse ainda que, em vez de as pessoas ficarem “xingando” sua gestão, é importante que tenham, pelo menos, um canal para que possam se queixar diretamente. “É preciso um lugar para o povo colocar para fora as suas angústias”, declarou.

No Brasil, o número 190 aciona a Polícia Militar e o número 180 telefona para a Central de Atendimento à Mulher.

Leia também:

Governo libera crédito para quem recebe Bolsa Família Governo vai ampliar concessão de crédito imobiliário para classe média Esta reportagem foi produzida pela estagiária de jornalismo Evellyn Paola sob supervisão do editor-assistente Victor Schneider.