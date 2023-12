Lula diz ser “emocionante” receber Padre Lancellotti no Planalto

Pároco esteve presente no lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis voltado para pessoas em situação de rua

Reprodução/X @LulaOficial – 11.dez.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou ser “emocionante” receber o padre Julio Lancellotti no Palácio do Planalto “para lançar uma política importante para a população em situação de rua no nosso país”. O pároco participou nesta 2ª feira (11.dez.2023) do lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis, que tem cerca de R$ 1 bilhão (R$ 982 milhões) em investimentos.

O petista disse em seu perfil no X (ex-Twitter) que o padre é “um homem de Deus que representa os valores de Cristo”. Em 24 de setembro, Lancellotti recebeu a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no grau de Grã-Cruz, pela sua atuação na defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua. A homenagem foi concedida por Lula por meio de decreto.

O Plano Nacional Ruas Visíveis será coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Segundo o presidente, o ministro Silvio Almeida terá à sua disposição 11 ministérios e 5 outros órgãos da administração pública. “Vamos gerar oportunidades para que essas pessoas tenham a garantia da plena cidadania, habitação, trabalho e renda para viver dignamente”, disse Lula.

Em 25 de julho de 2023, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu que o governo federal tinha 120 dias para apresentar um plano nacional para a população de rua.

JULIO LANCELLOTTI O padre de 74 anos ficou conhecido ao atuar com assistência social a pessoas em situação de rua. Sacerdote na pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, formou-se em pedagogia na Faculdade Oswaldo Cruz e como auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. Venceu o prêmio Zilda Arns, entregue pela Câmara dos Deputados, em 2021.

Lancellotti também integra o CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável), o Conselhão de Lula. Formado por 246 integrantes, o grupo é um canal de diálogo entre o Executivo e a sociedade civil.