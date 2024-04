Lula diz ter sido preso “pela maior mentira contada nesse país”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (12/4), ter sido preso “pela maior mentira contada nesse país”. A fala foi dada em evento do agronegócio, em Campo Grande (MS), na primeira ida do chefe do Executivo a Mato Grosso do Sul neste terceiro mandato.

Lula relembrou visita de comitiva chinesa ao Brasil, em 2018, para inspecionar o frigorífico utilizado no lançamento desta tarde. “Eu tava preso na Polícia Federal, estava preso pela maior mentira contada nesse país, que a história se encarregará de contar”, afirmou, em referência à Operação Lava Jato.

Ao fim do discurso, o presidente retomou o tema. “Se pudesse, ia fazer um decreto: é proibido mentir. Quem mentir vai ser preso, porque a gente não pode viver subordinado à mentira, maldade, intriga”.

O evento ocorreu em uma fábrica da JBS, grande empresa do setor e administrada pelos irmãos Batista. A JBS foi um dos alvos da Lava Jato, após o então presidente da empresa, Joesley Batista, aparecer em uma gravação com Michel Temer, na qual falavam sobre pagamentos. Joesley chegou a ficar preso em 2018.

No pronunciamento, o presidente fez acenos ao fundador da JBS, José Batista Sobrinho, a quem Lula chamou de “seu Zé”. “Conheci o seu Zé no meu primeiro mandato. Fico sempre orgulhoso quando alguém consegue vencer na vida, e criou uma família, e todas elas estão determinadas a ter sucesso”, disse.

“Quero cumprimentar o Joesley e o Wesley, os herdeiros e responsáveis por tornar a empresa produtora de proteína animal do mundo. Isso para mim é motivo de orgulho, saber que se a gente quiser a gente faz tudo que sonhou”, completou.

Lula estava acompanhado dos ministros Simone Tebet (Orçamento e Planejamento), natural do estado, e Carlos Fávaro (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).