Lula e Janja jantam com o prefeito Eduardo Paes no Rio

Presidente chegou à capital fluminense nesta 3ª feira; o chefe do Executivo municipal acompanha o petista nos compromissos realizados na cidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja jantam nesta 3ª feira (6.fev.2024) com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na residência do chefe do Executivo municipal, na capital fluminense. Assistem a apresentação da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, segundo o jornalista Ancelmo Gois, do O Globo. Paes acompanhou Lula nos compromissos do mandatário no Rio nesta 3ª feira e também estará presente nas agendas de 4ª feira (7.fev.2024). O PT quer indicar o vice na chapa de Paes nas eleições para Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o PSD ainda não bateu o martelo.