Lula diz que vai cumprir promessas que fez em 2010

Em inauguração de instituto federal no Sol Nascente (DF), presidente disse que o povo precisa melhorar a qualidade de vida

“Eu quero cumprir cada coisa que eu prometi para vocês, e pode ficar certo, nós vamos cumprir”, disse o presidente Lula nesta 5ª feira (11.abr.2024) Sérgio Lima/Poder360 – 11.abr.2024

Evellyn Paola Mateus Maia 11.abr.2024 (quinta-feira) – 19h35



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu nesta 5ª feira (11.abr.2024) cumprir as promessas que fez quando deixou a Presidência em 2010 e a ex-presidente Dilma Rousseff assumiu. A declaração foi dada em lançamento da pedra fundamental do novo campus do IFB (Instituto Federal de Brasília) no Sol Nascente, região administrativa na periferia de Brasília.

“Eu quero cumprir cada coisa que eu prometi para vocês, e pode ficar certo, nós vamos cumprir. Nós vamos aumentar salário, nós vamos gerar mais emprego, mais educação, mais saúde, mais cultura e mais qualidade de vida”, disse o petista.

Assista (1min24s):

Dentre as promessas, Lula destacou a segurança pública no Brasil. Disse que o povo precisa melhorar a qualidade de vida e ter a liberdade de sair à noite.

“E também mais segurança pública, porque o povo tem que ter a liberdade de sair à noite, de passear na praça, de namorar de mãozinha dada com a bem-amada. A gente não pode ficar num mundo assustado”, declarou.

No Brasil, o número de presos passou de 826,8 mil para 839,7 mil de dezembro de 2022 a junho de 2023, uma alta de 0,8% na estatística mais recente.

Hoje, 839,7 mil pessoas estão presas em cárceres estaduais, federais e em prisão domiciliar no país, de acordo com dados do Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais).

Assista à íntegra da fala de Lula (26min35s):