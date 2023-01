Lula edita decreto que nomeia Maria Rita Serrano para a presidência da Caixa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou Decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 9, que nomeia Maria Rita Serrano para o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Na mesma edição do DOU, o presidente exonera do cargo a atual presidente do banco, Daniella Marques Consentino, que assumiu o cargo em julho de 2022 ao substituir Pedro Guimarães, após denúncias de assédio sexual contra ele. O nome de Serrano para o comando da Caixa foi confirmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 30 de dezembro, e no último dia 4 eles se reuniram no Ministério ao lado do secretário-executivo da pasta, Gabriel Galípolo. Maria Rita, de 53 anos, fazia parte do Conselho de Administração da Caixa. Ela é a 4ª mulher a assumir a presidência do banco, antes foram Maria Fernanda Ramos Coelho (2006-2011), Miriam Aparecida Belchior (2015-2016) e Daniella Marques Consentino (2022). Também foi anunciada a indicação de Tarciana Medeiros para a presidência do Banco do Brasil, mas sua nomeação formal ainda não foi publicada.

#AGENDA O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu, nesta quarta-feira (4), em Brasília, com a presidente indicada da Caixa, Maria Rita Serrano. O secretário-executivo do ministério, Gabriel Galípolo, participou do encontro. Foto: Washington Costa (MF) pic.twitter.com/GxJBdJgf1n — Ministério da Fazenda (@MinFazenda) January 4, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo