Lula encontra Biden na Casa Branca e diz que discurso do americano sobre união ‘cairia muito bem no Brasil’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta sexta-feira, 10, com o mandatário norte-americano, Joe Biden, e ambos conversaram no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. O petista agradeceu o anfitrião pela celeridade no reconhecimento de sua vitória nas eleições presidenciais em outubro do ano passado, aproveitou para reconhecer o esforço do norte-americano na defesa pela democracia e parabenizou o discurso do comandante da Casa Branca no Estado da União no Congresso norte-americano. “Três coisas para lhe dizer. Primeiro, agradecer o reconhecimento da minha posse. Segundo, o reconhecimento da sua defesa pela democracia. Terceiro, parabenizar pelo seu discurso. Cairia muito bem no Brasil”, pontuou. Lula também aproveitou para falar sobre a antiga gestão do governo federal e relembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) isolou o país ao longo dos últimos quatro anos. “O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se automarginalizando. O presidente não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e terminava com as fake news. De manhã, tarde e noite. Ele, me parece que menosprezava relações internacionais”, disse. Biden, em seguida, respondeu: “Me parece familiar”, arrancando riso dos jornalistas presentes. O presidente do Brasil chegou nos Estados Unidos na noite da última quinta-feira, 9, e o acompanhou na viagem os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), além da primeira-dama Ronsângela da Silva, a Janja. Além do encontro com Biden, o petista também se encontrou com deputados de esquerda. Seu retorno para o Brasil está marcado para o próximo sábado, 11.

