Lula ganha camisa personalizada do presidente do Internacional

Petista discute o novo futebol brasileiro e seu potencial de crescimento em encontro com Alessandro Barcellos nesta 5ª (14.mar)

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos (à esq.), com o presidente Lula (à dir.) nesta 5ª (14.mar) Reprodução/Instagram – 14.mar.2024

PODER360 14.mar.2024 (quinta-feira) – 23h21



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta 5ª feira (14.mar.2024) o presidente do Sport Club Internacional, Alessandro Barcellos. Na ocasião, o petista recebeu uma camiseta do time personalizada com o seu nome e discutiu sobre o novo futebol brasileiro e seu potencial de crescimento a partir de relações alinhadas entre os diversos entes nacionais.