Lula lamenta morte de Arthur Virgílio Bisneto: “Não há dor maior”

Lucas Leffa/Secom

1 de 1 Imagem colorida de Lula em coletiva com ministros sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, São Leopoldo – Metrópoles – Foto: Lucas Leffa/SecomO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, na noite desta terça-feira (28/5), a morte do ex-deputado federal Arthur Bisneto, aos 44 anos.

“Recebi, com surpresa, a notícia da morte do jovem ex-deputado Arthur Bisneto. Sei que não há dor maior que a perda de um filho ou neto. Meus sentimentos ao ex-senador Arthur Virgílio e todos os familiares e amigos de Arthur Bisneto”, disse o presidente pelo X (antigo Twitter).

Informações preliminares apontam que a causa da morte de Bisneto foi um infarto, sofrido na cidade de Manaus (AM). Ex-prefeito da capital amazonense e pai de Bisneto, Arthur Virgílio confirmou o óbito.

“Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!”, escreveu no X.

Bisneto iniciou a vida política como vereador em Manaus, no ano de 2001. Depois, se elegeu deputado estadual de 2002 até 2010 e, em 2014, se tornou deputado federal até 2019.

