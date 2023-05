O pito de Bolsonaro em Ricardo Salles durante almoço com fazendeiros

O almoço do ex-presidente Jair Bolsonaro com fazendeiros nesse domingo (30/4), na região de Ribeirão Preto (SP), teve um momento de climão provocado pelo ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal Ricardo Salles (PL-SP).

Em sua primeira viagem política pelo Brasil desde que retornou dos Estados Unidos, Bolsonaro desembarcou em Ribeirão Preto para participar, nesta segunda-feira, 1º de maio, da Agrishow, maior feira do agronegócio da América Latina.

O ex-presidente viajou em avião de carreira e está hospedado na fazenda do empresário Paulo Junqueira. A propriedade fica em Serrana, cidade vizinha a Ribeirão, e também hospedou Bolsonaro quando ele foi à Agrishow em anos anteriores.

Durante o almoço do domingo na fazenda de Junqueira, Salles pediu apoio dos fazendeiros a sua candidatura a prefeito de São Paulo nas eleições de 2024 e disparou críticas a diversas figuras do bolsonarismo.

Entre os alvos de Salles, estavam Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, e o governador paulista, Tarcísio de Freitas. Em comum, ambos flertam com a candidatura à reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

Bolsonaro não gostou do que ouviu e acabou dando um pito em seu ex-ministro. Segundo relatos de ao menos duas fontes, o ex-presidente chegou a dizer para Salles “baixar a bola”. Procurado pela coluna, Salles não respondeu.