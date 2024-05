Lula ouve três alertas de Pacheco em conversa reservada

Lula ouviu três alertas de Rodrigo Pacheco durante a conversa reservada, de pouco mais de uma hora, que teve com o presidente do Senado. Lula e Pacheco estiveram reunidos na quinta-feira (2/5), no Palácio da Alvorada. O encontro buscou a reabertura do diálogo entre o presidente e o Senado, o que vinha ocorrendo por meio de interlocutores.

Pacheco apresentou a Lula pontos que, segundo ele, impactam diretamente na relação com o Congresso, com governadores e prefeitos. Entre eles, estão a reoneração dos municípios, a reoneração dos 17 setores da economia com alta empregabilidade e a dívida dos estados.

Maios que uma questão orçamentária, esses pontos, segundo Pacheco, carregam um forte elemento político. São temas, disse o presidente do Senado durante o encontro, que preocupam empregadores, estados e municípios, que terão alíquotas de contribuição previdenciária aumentadas.

O presidente do Senado pediu a Lula um olhar mais próximo para essas questões, com uma solução rápida. Ouviu em resposta que, na questão da dívida dos estados, o Executivo deverá apresentar um projeto ao Congresso ainda este ano.

Pacheco deixou o Palácio da Alvorada confiante em uma negociação com Lula por soluções para os pontos apresentados. Após o encontro, os dois jantaram com ministros e líderes do governo no Congresso.