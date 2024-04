Lula pede que Anielle seja “uma puta militante” do PT

Presidente participou de filiação da ministra à legenda e disse esperar que ela atue ativamente nas pautas do partido

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se filiou ao PT em evento com Lula, Janja e Congressistas da sigla Reprodução/Redes Sociais – 2.abr.2024

2.abr.2024 (terça-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta 3ª feira (2.abr.2024) que a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, “seja uma puta militante” do PT. Ela se filiou ao partido em ato realizado no Circo Voador, no bairro da Lapa, no Rio. É irmã da vereadora assassinada em 2018, Marielle Franco (Psol-RJ).

Durante seu discurso, Lula descartou que Anielle seja candidata durante as eleições municipais de 2024. Segundo o presidente, a ministra “pode construir uma perspectiva política muito importante no Estado do Rio de Janeiro”. Ela era um dos nomes cotados para ser vice na chapa com o atual prefeito Eduardo Paes (PSD).

“Eu não vou nem fazer mais exigências a você, o que importa é o seguinte: é que você seja uma puta de uma militante desse partido. Você vai ler o manifesto do PT. Você precisa ler o manifesto do PT, decorar o manifesto do PT para você saber o seguinte: esse povo, quando ele acredita, ele vai fundo”, disse o presidente.

O petista afirmou ainda que o partido passa por mudanças e que é preciso de uma nova geração preparada para enfrentar “adversário que conta 50 mentiras por dia” –uma referência indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nós precisamos aprender a lidar com isso. O militante do PT agora tem que ser mais corajoso, mas aguerrido porque agora não é brincadeira”, disse.

Assista ao discurso de Lula (23m30s):

Eis a lista de autoridades presentes no ato de filiação de Anielle ao PT:

Lula – presidente da República; Janja – primeira-dama; Márcio Macêdo (PT) – ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República; Gleisi Hoffmann (PT-PR) – presidente do PT e deputada federal; Benedita da Silva (PT-RJ) – deputada federal; Lindbergh Farias (PT-RJ) – deputado federal; Aloizio Mercadante – presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento); Marcelo Freixo (PT-RJ) – presidente da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo).