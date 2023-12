‘Vamos monitorar qualquer ato que ameace os Poderes’, diz Cappelli sobre 8 de Janeiro

Expectativa é que plano de segurança integrada seja concluído até 4 de janeiro; até o momento, não há previsão de fechamento da Esplanada dos Ministérios

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, afirmou nesta terça-feira, 26, que a pasta vai monitorar “qualquer ato que ameace os Poderes”. A afirmação, feita a jornalistas em Brasília, ocorre após uma reunião entre chefes das seguranças do Executivo, Legislativo e Judiciário a respeito do planejamento de ato no próximo 8 de Janeiro, data que completa um ano da invasão dos prédios do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal). “Até o momento não há nada que preocupe. Acontecerão reuniões técnicas até o dia 4, e no dia 4 voltamos para fechar o planejamento e o plano de ações integradas e definir qual a responsabilidade de cada um para o ato de 8 de janeiro”, disse Cappelli. Segundo ele, até o momento, não há previsão de fechamento da Esplanada dos Ministérios. “A PRF está de prontidão, em sintonia com a ANTT e vai até o dia 8 qualquer movimentação atípica relacionada a atos que ameacem os Poderes”, continuou.

